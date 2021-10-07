يستضيف برنامج جلسة عمر مع نيشان على MBC1 عددًا من الأيقونات الفنية المعاصرة، غاب بعضهم عن اللقاءات التليفزيونية لعقودٍ من الزمن، لكنهم قرروا اليوم أن يفتحوا قلوبهم ويتحدثوا بتلقائية عن تجاربهم الفنية والإنسانية، متوقفين عند محاور مفصلية في تاريخهم الفني، ليرفعوا الستار عما خبّأته سنون طويلة من العمل والتجربة والشهرة والنجومية، مستذكرين محطات مضيئة من حياتهم الفنية والخاصة، وصولًا إلى تقييم تجاربهم بموضوعية عبر مراحلها المتعاقبة.

ضيوف برنامج جلسة عمر

ويقول نيشان ديرهاروتيونيان مقدم البرنامج إن الضيوف؛ محمد عبده وجورج وسوف وماجد المهندس وراشد الماجد، هم شخصيات أحترمُها وأعي قيمتها الفنية العالية في العالم العربي” لافتًا إلى “أننا بدأنا لقاءاتنا مع ماجد المهندس، ثم راشد الماجد، الذي كان آخر حوار تلفزيوني له قبل أكثر من عشرين عامًا، لذا أعتقد أننا نسجّل اليوم سبقًا صحفيًا لمحبي الماجد في كل مكان وكذلك الأمر بالنسبة للقاءين مع النجمين محمد عبده وجورج وسوف بطبيعة الحال”.

الحياة والفن والأصدقاء

ويضيف: “اللقاءات تميزت بالعفوية، وتطرّقنا فيها إلى أمور لها علاقة بالحياة والفن والأصدقاء والعِبر التي يستخلصها الإنسان، وهؤلاء أيقونات في الفن، وحتمًا لديهم نجاحات وخيبات ومخاوف وقمم بلغوها في حياتهم، عرّجنا عليها جميعها”.

يدعو نيشان الجمهور ختامًا إلى متابعة الحلقات “التي ساد فيها جو من الهدوء والطمأنينة”، على حدّ وصفه، “إذ لم يكن ثمة محاذير أو خطوط حمراء، فقد تطرّق “جلسة عمر” إلى معظم المواضيع التي قد تخطر على البال”.

الجدير بالذكر أن أولى حلقات “جلسة عمر”، تستقبل الفنان ماجد المهندس ويُعرض البرنامج على MBC1، اعتبارًا من 8 أكتوبر، كل جمعة في تمام الساعة 07:00 مساءً بتوقيت غرينتش، 10:00 ليلًا بتوقيت السعودية.