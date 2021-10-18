وجه الناقد الرياضي جمال عارف رسالة اعتذار إلى جماهير نادي النصر، مؤكدًا أنه سيكون مشجعًا لـ الهلال غدًا في نصف نهائي دوري أبطال آسيا بين الفريقين.

سبب تشجيع جمال عارف لـ الهلال:

وتحدث عارف قائلًا في حلقة اليوم الاثنين من برنامج “أكشن مع وليد”: “أنا هلالي عذرًا، لأني عاشق لنادي الاتحاد وأظن أن الجميع يعلم بأنه إذا تأهل النصر للنهائي وتُوج بدوري أبطال آسيا 2021، فلن يشارك الاتحاد بنسخة 2022 المقبلة، لذلك كاتحادي أتمنى فوز الهلال”.

عارف يدافع عن وجهة نظره:

وأضاف عارف: “هذه مشكلة إذا كان هناك اتحادي يشجع النصر ويعلم أن فريقه لن يشارك بدوري الأبطال نسخة 2022 لو فاز النصر بدوري أبطال آسيا بالعام الحالي”.

وتنص القواعد على أن الفائز بدوري الأبطال الآسيوي يشارك في النسخة التالية مباشرة ومن دور المجموعات وذلك يعني أنه في حال فوز النصر بالبطولة في نسخة 2021 فسوف يشارك في 2022 كبطل ومعه الهلال بطل الدوري السعودي 2021 والشباب وصيف الدوري والفيصلي بطل كأس الملك والاتحاد سيكون خارج البطولة.