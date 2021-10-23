اختتمت جمعية تمكين القيادات للتدريب والتأهيل لسوق العمل في محافظة رفحاء برنامج التمكين المهني 2021 بالشراكة مع مكتب التعليم برفحاء وبدعم من مؤسسة الراجحي الإنسانية، وهو عبارة عن برنامج تدريبي متكامل يقوم على إعداد وتنظيم وتنفيذ دورات مهنية على عدة مستويات وفئات. لطلاب وطالبات المرحلة الثانوية بمحافظة رفحاء وفقاً لحاجة السوق السعودي وبما يتناسب مع ميولهم واختياراتهم وبما يمكنهم من المهنة وتطوير أنفسهم في مجال المهن التي تناسبهم، بهدف تأهيل الطلاب والطالبات على مهارات تمكنهم من العمل الحر والدخول في سوق العمل، وتحديد الميول المهني، مع توعية وتثقيف الشباب نحو ثقافة العمل الحر.



ويتوافق برنامج التمكين المهني مع برنامج تنمية القدرات البشرية أحدث برامج تحقيق الرؤية 2030، البرنامج الذي يسعى أن يمتلك المواطن قدراتٍ تمكنه من المنافسة عالمياً، من خلال تعزيز القيم، وتطوير المهارات الأساسية ومهارات المستقبل، وتنمية المعارف، وتحضير الشباب لسوق العمل المستقبلي المحلي والعالمي، وتعزيز ثقافة العمل لديهم، والتوسع في التدريب المهني لتوفير احتياجات سوق العمل، سعياً لتحقيق تطلعات وأهداف الرؤية الطموحة 2030.

قدم البرنامج خمس دورات تدريبية، أولها دورة (التهيئة لاختبار القدرات) حيث بلغ عدد المتدربين فيها 191 طالباً وطالبة، تعلموا فيها استراتيجيات حل أسئلة الاختبار اللفظي والكمي، شرح القوانين الأساسية في الكمي، أمثلة واختبارات تجريبية، وتهيئة نفسية وطرق التحكم بالوقت.

وثاني الدورات كانت (الأمن السيبراني والرقمي) حيث بلغ عدد المتدربين فيها 106 طلاب وطالبات، تعلموا فيها المفاهيم الأساسية للأمن السيبراني، أنواع الجرائم الإلكترونية، كيفية الحفاظ على سلامة المعلومات وسرية البيانات، مع أمثلة وتطبيقات عملية.

ثالث الدورات دورة (تحديد الميول المهني) حيث بلغ عدد المتدربين فيها 71 طالباً وطالب، تعلموا فيها أهمية تحديد المسار المهني، أنواع الميول المهنية، مقياس الميول المهنية، وكيفية تطوير النفس.

أما رابع دورة كانت عن (التسويق الإلكتروني الذكي) حيث بلغ عدد المتدربين فيها 44 طالباً وطالبة، تعلموا فيها مفاهيم وتعريفات التسويق، الفرق بين البيع والتسويق، أهمية التسويق الإلكتروني، طرق التسويق من خلال وسائل التواصل الاجتماعي والإيميل، وتنمية مهارات إنشاء المشاريع من المنزل.

وآخر الدورات كانت بعنوان (تصميم المواقع والمتاجر الإلكترونية) حيث بلغ عدد المتدربين فيها ٣٥ طالباً وطالبة، تعلموا فيها قواعد التصميم وعناصرها المهمة، التعرف على مواقع التصميم بدون استخدام البرمجة، إضافة اسم الموقع وطريقة شراء نطاق أو دومين، وطريقة إضافة أدوات مختلفة للموقع (وسائط، روابط، أقسام، محتوى).

نُفذت الدورات على مدار 4 أسابيع بداية من يوم الأحد تاريخ 19 صفر 1443ه الموافق 26 سبتمبر 2021م، وحتى يوم الخميس تاريخ 15 ربيع الأول 1443ه الموافق 21 أكتوبر 2021م، بواقع 44 ساعة تدريبية، وبإجمالي ٤٤٧ متدرباً ومتدربة.