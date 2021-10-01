دشنت المملكة جناحها في المعرض العالمي إكسبو 2020 في دبي للتعرف على التراث الحضاري للمملكة، ورؤيتها الطموحة للمستقبل.

وتشارك السعودية بشكل فعال في معرض إكسبو 2020 في دبي، الحدث العالمي الأكبر منذ تفشي كورونا، والأول من نوعه في الشرق الأوسط، وبمشاركة 191 دولة.

رؤية ملهمة:

وتأتي مشاركة السعودية تحت شعار “رؤية سعودية ملهِمة لمستقبل مشترك”، ليقدم الجناح السعودي لمحة عن مستقبل المملكة في ظل رؤية 2030، حيث يأخذ الزائر جولة من خلال استخدام التقنية الحديثة، للتعبير عن طموحات السعودية من خلال أربع ركائز رئيسة: الناس، والطبيعة، والتراث، والفرص.

ثاني أكبر جناح:

ويعتبر جناح المملكة ثاني أكبر جناح في إكسبو 2020 دبي بمساحة إجمالية تبلغ 13,059 مترًا مربعًا، وفق تصميم مبتكر ومستدام، حاصل على شهادة الريادة البلاتينية في تصميمات الطاقة والبيئة.

يشار إلى أن النسخة الأولى من إكسبو أقيمت في لندن العام 1851 في كريستال بالاس الذي بني خصيصًا لهذا الغرض، وعرض فيه برج إيفل- كموقع جذب مؤقت- في باريس العام 1889، وتستضيف دبي إكسبو للمرة الأولى في الشرق الأوسط، ومن المتوقع أن يكون الحدث الأكبر في المنطقة مع تقديرات بقدوم 25 مليون زائر على مدار ستة أشهر.