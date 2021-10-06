شاركت جوجل وظيفة إضافية مجانية تسمح لمستخدمي متصفح كروم بالتحقق مما إذا كانت كلمات مرورهم قد تعرضت للسرقة، وذلك بعد تقارير عن تسريب المليارات من كلمات المرور عبر الإنترنت.

وتم إصدار Password Checkup لأول مرة في عام 2019 كامتداد مجاني، وهي مصممة لتعزيز الأمان عبر الإنترنت. ومن خلال مسح قواعد البيانات المعروفة، تحدد الأداة أسماء المستخدمين وكلمات المرور التي رفعها المتسللون من مواقع الويب وأتاحوها لمجرمي الإنترنت.

وتحث Password Checkup المستخدمين على تبديل معلومات الوصول الخاصة بهم إذا تم تسريبها، وعندما تقوم بتسجيل الدخول إلى أحد مواقع الويب، تُعلمك نافذة منبثقة بأنك “واحد من أكثر من 4 مليارات اسم مستخدم وكلمة مرور تم الحصول عليها عن طريق الاحتيال والإعلان عنها بواسطة المتسللين”.

وفي الشهر الأول من إصدار الوظيفة الإضافية، فحصت 21 مليون اسم مستخدم وكلمة مرور وتم وضع علامة على 316000 على أنها غير آمنة. وحتى كلمات المرور التي لا تحتوي على أسماء المستخدمين المصاحبة لها يمكن أن تشكل خطرًا على السلامة عبر الإنترنت.

وإذا وجدت أن بيانات تسجيل الدخول الخاصة بك قد سُرقت وبيعت عبر الإنترنت، فمن المهم تغييرها على الفور. وحتى كلمات المرور، بدون أسماء مستخدمين، يمكن أن تشكل خطرًا على السلامة عبر الإنترنت، ومن المهم تغيير تفاصيل تسجيل الدخول على الفور للبقاء آمنًا.

ويشتري المتسللون قواعد بيانات هائلة من كلمات المرور المخترقة من مواقع مختلفة لأنه غالبًا ما يتم إعادة استخدام مجموعات الأحرف، ومن خلال تجربة قوائم طويلة من كلمات المرور “المعروفة” المخترقة- بدلًا من تجربة الأحرف أو الأرقام العشوائية- فمن المرجح أن يحصلوا على حق الوصول إلى الحساب.