قامت فرق من فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير ممثلة في مكتب أبها بتفقد سير العمل في عدد من أسواق النفع العام والمسلخ النموذجي بمدينة أبها.

نقل الإشراف على أسواق النفع العام :

يأتي ذلك بعد نقل الإشراف على عدد من أسواق النفع العام من أمانة منطقة عسير إلى وزارة البيئة والمياه والزراعة وتأتي منها أسواق النفع العام كأسواق الفواكه والخضار واللحوم والأسماك، وأسواق الماشية والطيور، والحطب والأعلاف والمسالخ.

معالجة عدد من الملاحظات والقصور :

وقد أسهمت هذه الجولات في معالجة عدد من الملاحظات والقصور بما يحقق مصلحة المستهلك والبائع, فيما ستتواصل الجولات الميدانية في مختلف محافظات ومراكز المنطقة للتأكد من التزام المحلات بالتعليمات والأنظمة الصادرة وتقيدهم بتطبيقها, خصوصاً فيما يتعلق بتطبيق الاشتراطات الصحية المطلوبة وتعزيز السلامة الغذائية, إضافة إلى التأكد من سلامة طرق التخزين والعرض، ومستوى النظافة، وعدم عرض المنتجات خارج نطاق المحل, وكذلك التأكد من أن المحلات تعمل بنظام البيع (مدى).