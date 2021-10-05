يطمح المدير الفني البرتغالي جوزيه جوميز في تصحيح أخطاء لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون، أملًا في تحسن النتائج خلال الفترة المقبلة.

التعاون في دوري محمد بن سلمان:

وظهر الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون بمستوى مخيب للآمال خلال منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ما دفع الإدارة لإقالة المدير الفني البريطاني نيستور إل مايسترو، وتم التعاقد بعد ذلك مع جوزيه جوميز.

ويتذيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 3 نقاط من 7 مباريات، حيث تعادل في 3 لقاءات، وخسر 4 مواجهات، ما أثار غضب جماهيره.

جوزيه جوميز يسعى لمعالجة الأخطاء:

وعلى الرغم من خبرة جوزيه جوميز الكبيرة، إلا أنه لم يتمكن من تحقيق النتائج المنتظرة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون، حيث إنه قاده في 4 مباريات، خسر مرتين وتعادل في مثلهما.

وخسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون مع مدربه البرتغالي في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين أمام الرائد بنتيجة 5/ 3، وضد الطائي بهدفين مقابل هدف، ولكنه نجح في التعادل أمام الأهلي والاتحاد بنتيجة 1/ 1.

وجاءت فترة التوقف الدولي الحالية في صالح جوزيه جوميز لتصحيح الأخطاء والعمل على إعداد الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون بدنيًّا وفنيًّا بشكل مميز، وتجاوز البداية الأسوأ لسكري القصيم في المسابقة.