تأكدت جاهزية المدافع المصري الدولي أحمد حجازي للمشاركة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في مباراة الحزم المرتقبة.

أحمد حجازي يشارك في التدريبات

وأثارت تقارير صحافية قلق الجماهير الاتحادية بشأن احتمالية غياب أحمد حجازي عن مباراة الحزم المقبلة، حيث أكدت تعرضه لإصابة، أمس الثلاثاء.

وأشار الإعلامي علاء سعيد إلى أن أحمد حجازي شارك في التدريبات الجماعية، اليوم الأربعاء، مشددًا على جاهزيته هو وجميع المحترفين للمشاركة في مباراة الحزم، ويستعدون للمغادرة مع بعثة الفريق إلى القصيم.

الاتحاد يواجه الحزم

ويحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد ضيفًا على نظيره الحزم، مساء يوم غد الخميس، في افتتاح منافسات الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل مباراة الغد، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم المركز الـ11 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 10 نقاط، فيما يقع الاتحاد في المركز الثاني برصيد 17 نقطة.