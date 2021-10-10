نجح أحمد حجازي مدافع منتخب مصر الأول لكرة القدم في أن يكون ذا فاعلية وإيجابية دفاعيًا وهجوميًا مع العميد، وذلك منذ بداية الموسم الحالي.

أرقام أحمد حجازي

وأبدع المدافع المصري مع الاتحاد بالموسم الحالي وقبل فترة التوقف الدولي الحالية بإحرازه 3 أهداف في دوري المحترفين كان آخرها في شباك النادي الأهلي في ديربي جدة، حيث فاز الاتحاد بثنائية دون رد.

وتمكن حجازي من قطع الكرة واستخلاصها في 29 مرة، وسجل 3 أهداف للعميد وتدخل 7 مرات بشكل ناجح وبدون خطأ على الخصوم.

ويملك اللاعب المصري 4 مراوغات ناجحة وبلغت دقة التمرير لديه أكثر من 80%.

الاتحاد في الصدارة

ويشارك نجم الاتحاد مع منتخب مصر في فترة التوقف الدولي، حيث من المتوقع له المشاركة ضد ليبيا غدًا الاثنين وذلك ضمن مباريات الجولة الرابعة من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022.

يذكر أن نادي الاتحاد يتواجد في صدارة ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 16 نقطة، بعد مرور 7 جولات من عمر المسابقة.

وكان حجازي شارك مع منتخب مصر الأولمبي في أولمبياد طوكيو شهر يوليو الماضي كواحد من 3 لاعبين فوق سن الـ23 الذي يحق لهم المشاركة مع منتخبات بلدانهم في الأولمبياد.