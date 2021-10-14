يعود نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، المصري الدولي أحمد حجازي إلى جدة، مساء اليوم الخميس.

أحمد حجازي يعود

ومن المقرر أن يعود أحمد حجازي إلى جدة اليوم، استعدادًا للمشاركة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في مباراته المقبلة ضد ضمك، حيث سيُغادر مع البعثة إلى أبها، مساء غدًا الجمعة.

وشارك أحمد حجازي مع المنتخب المصري الأول لكرة القدم في مباراتي ليبيا ضمن التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022، وتألق بشكل لافت؛ ليساهم في فوز الفراعنة بنتيجة 1/0 ذهابًا و3/0 إيابًا.

ويُعد أحمد حجازي من الركائز الأساسية في تشكيلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، حيث يُقدم أدواره الدفاعية بشكل مميز، كما أنه أحرز أكثر من هدف، وكان الأبرز هدفه في ديربي جدة ضد الأهلي.

الاتحاد في دوري محمد بن سلمان

ويحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد ضيفًا على نظيره ضمك، مساء يوم الأحد المقبل، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وينفرد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد بصدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 16 نقطة من الفوز بـ5 مباريات والتعادل في لقاء وخسارة آخر، وبفارق نقطتين عن ضمك الوصيف.