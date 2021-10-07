استعرضت المديرية العامة لحرس الحدود خدمات البوابة الإلكترونية (زاول) خلال مشاركتها في اجتماع المجلس الاستشاري بميناء الملك فهد الصناعي بالجبيل، وذلك بحضور مدير ميناء الملك فهد الصناعي والميناء التجاري بالجبيل، وعدد من مديري وممثلي الجهات الأمنية والحكومية والوكالات الملاحية المستفيدة بالمحافظة.

وقدم متخصصون من ضباط الإدارة العامة لتقنية المعلومات بحرس الحدود شرحًا تعريفيًا عن بوابة حرس الحدود للخدمات الإلكترونية (زاول) والتسهيلات التي تقدمها البوابة، وطرق الاستفادة منها وأبرز المميزات، واستعراض الخطة المستقبلية لها، ما يسهم في دفع عجلة التنمية في الموانئ السعودية، لما تتميز به البوابة من خاصية التحقق الأمني.

كما تخدم البوابة عددًا من المستفيدين، ويمكن لراغبي الحصول على التصاريح اللازمة لدخول الموانئ، زيارة الموقع الإلكتروني، ثم اختيار بوابة “زاول” من قائمة الخدمات الإلكترونية والتسجيل للحصول على التصريح.