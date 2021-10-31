نقلت قناة العربية عن وزارة النقل اليمنية القول إن حركة الملاحة في مطار عدن مستمرة بصورة طبيعية والرحلات الجوية منتظمة فيه بالرغم من التفجير الإرهابي الذي وقع يوم أمس.

استهداف مطار عدن

وبحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) فإن الحادث الإرهابي الذي وقع بالقرب من بوابة مطار عدن الدولي الخارجية، أمس، وسقط ضحيته عشرات القتلى والجرحى من المواطنين والمدنيين اليمنيين المسالمين والذين لا ذنب لهم سوى تواجدهم في موقع الحادث.

مواجهة الإرهاب والإرهابيين

وقالت الوزارة: “إن مثل تلك الانفجارات والحوادث الإرهابية المعروفة والمكشوفة أهدافها لن تثني المطار أو المؤسسات والمصالح والشركات التابعة للوزارة عن القيام بأداء المهام الموكلة إليها وتقديم خدماتها للمواطنين، بل أنها ستزيد من عزيمة وإصرار الوزارة وبقية الوحدات والقطاعات التابعة لها للاستمرار في عملها قهرًا للإرهاب والإرهابيين الذين لا هم لهم سوى استهداف الأمن والاستقرار والسكينة العامة”.

وأضاف البيان: “أن التفجير الإرهابي الذي وقع قرب بوابة المطار وكان يستهدف إغلاق المطار، إلا أن السيارة المفخخة انفجرت بعيدًا عن المطار ما تسبب بحدوث خسائر كبيرة في أرواح وممتلكات المدنيين”.

يذكر أن هذا الانفجار يعد هو الأول من نوعه الذي يستهدف مطار عدن، منذ هجوم ميليشيات الحوثي الصاروخي مطلع العام الجاري بثلاثة صواريخ باليستية.