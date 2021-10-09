أعلن برنامج حساب المواطن، إيداع الدعم للدفعة الـ47 لشهر أكتوبر الجاري لمن استوفوا شروط الأهلية والاستحقاق.

وأوضح برنامج حساب المواطن، أن إيداع الدعم سيتسمر حتى نهاية يوم الأحد 10 أكتوبر بمشيئة الله.

وفي وقت سابق، أودع برنامج حساب المواطن 1.9 مليار ريال مخصص دعم شهر سبتمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة السادسة والأربعين 10.5 مليون مستفيد وتابع.

وبلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة 21 مليون ريال، ليصبح إجمالي ما دفعه البرنامج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 103 مليارات ريال منها 854 مليون ريال تعويضات عن دفعات سابقة.