أعلن حساب المواطن عن صدور نتائج الأهلية للدورة 48 شهر نوفمبر 2021، وللتحقق من الأهلية يمكن الدخول على البوابة الإلكترونية عبر الرابط التالي: هنا.

تعديلات حساب المواطن: