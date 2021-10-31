أعلن نادي الشباب عن بدء نجم الفريق الأول لكرة القدم، حسان تمبكتي، في أداء برنامجه التأهيلي في عيادة النادي، مساء اليوم الأحد.

حسان تمبكتي يقترب من العودة:

وبدأ حسان تمبكتي برنامجه التأهيلي وفقًا لبرنامج تدريجي علمي على عدة مراحل من أجل عودته مجددًا بشكل آمن، وذلك بإشراف متخصصين، وبمتابعة رئيس اللجنة الطبية في الاتحاد السعودي لكرة القدم، الدكتور صالح الحارثي.

وخضع تمبكتي مؤخرًا لاختبارات وفحوصات مكثفة خلال الأيام الماضية في المركز السويسري لإصابات الدماغ والجهاز الحركي في مدينة زيورخ السويسرية، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وكان حسان تمبكتي قد أُصيب في يونيو الماضي خلال مباراة السعودية ضد أوزبكستان، بعد تدخل مع حارس مرمى الأخضر محمد العويس، وغادر الملعب بسيارة الإسعاف، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الشباب يعاود تدريباته:

وعلى الصعيد الميداني، عاود الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب تدريباته، وبدأت الحصة التدريبية بتمارين تقوية عضلات في صالة الحديد، وتمارين لياقية مكثفة، قبل أن يؤدي اللاعبون تدريبات فنية منوعة وتقسيمة تكتيكية خفيفة.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب المركز الثالث في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 18 نقطة، ويستعد لمواجهة نظيره النصر في الجولة الـ11.