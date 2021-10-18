غاب النجم ياسر الشهراني عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال خلال الأيام الماضية، بسبب الإصابة التي تعرض لها.

جارديم يحسم مصير ياسر الشهراني

وتعرض ياسر الشهراني لإصابة بتجمع سوائل في عضلة الساق، ليغيب عن مباراتي السعودية ضد الصين، والهلال أمام بيرسبوليس في الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا 2021.

وتحدث المدير الفني البرتغالي ليوناردو جارديم عن مدى جاهزية الشهراني لمباراة الهلال ضد النصر قائلًا: “سنتأكد خلال تمرين اليوم من وضع جميع اللاعبين بما فيهم ياسر، وسنلعب بالأكثر جاهزية”.

وشدد ليوناردو جارديم على صعوبة مواجهة فريقه الهلال ضد النصر في دوري أبطال آسيا، مؤكدًا أنه بمثابة النهائي المبكر، ويمكن الاطلاع على تصريحاته عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

مباراة الهلال ضد النصر

وتُقام مباراة الهلال ضد النصر على ملعب مرسول بارك في العاصمة الرياض، عند الساعة التاسعة مساء يوم غد الثلاثاء، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من دوري أبطال آسيا 2021، وذلك في أولى مواجهتهما الخارجية آسيويًا.

ويُقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال أداء أفضل خلال الفترة الماضية، ما يمنحه أفضلية قبل نصف النهائي الآسيوي، في حين استعاد العالمي بريقه مؤخرًا، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).