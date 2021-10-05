أعلن فريق البحث التابع لشركة ZIMPERIUM الأمنية الخاصة بمكافحة البرامج الضارة، عن وجود فيروس خبيث يطلق عليه حصان طراودة، يهدد بيانات ملايين المستخدمين حول العالم.

وأوضح الخبراء أنه قد تم العثور على فيروس جديد يدعى حصان طروادة يصيب أكثر من 200 تطبيق تهدد مستخدمي أندرويد، حيث يسرق مئات الملايين من الجنيهات في عملية القرصنة الخاصة به.

واكتشف الخبراء، أن المتسللين سرقوا من مستخدمي أندرويد، قرابة 34.5 مليون جنيه إسترليني، منذ شهر نوفمبر 2020 حتى الآن، وذلك عن طريق إخفاء الفيروسات في تطبيقات الهاتف المحمول التي استهدفت أكثر من 70 دولة، مما أدى إلى خداعهم بمبلغ يصل إلى عشرات الجنيهات الإسترلينية شهرياً، بحسب صحيفة ديلي ستار البريطانية.

وتمكن الفيروس حتى الآن من تجنب برامج مكافحة الفيروسات، وعلى الرغم أن شركة جوجل أزالت التطبيقات من متجرها، لا تزال التنزيلات متاحة من جهات خارجية، وبمجرد تثبيت التطبيق الضار، يأخذ الفيروس نظام تحديد GPS ويرسل إعلانات منبثقة بلغتك تفيد بأنك فزت بجائزة ويجب أن تطالب بها على الفور.

وتظهر هذه النوافذ المنبثقة 5 مرات على الأقل في الساعة حتى تقبل العرض في النهاية، وعند القيام بذلك، يتم إعادة توجيهك إلى صفحة موقع تجبرك على إدخال رقم هاتفك من أجل التحقق.

ولكنه يتم تمرير رقم هاتفك إلى خدمة الرسائل القصيرة المميزة التي تبدأ في سحب ما يزيد عن 25 جنيهاً إسترلينياً من فاتورة هاتفك شهرياً، ونظراً لأنك لست بحاجة إلى إدخال تفاصيل بطاقتك، فمن غير المحتمل أن تلاحظ السرقة لعدة أشهر.