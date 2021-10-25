تعرض الحكام لانتقادات قوية بعد مرور 9 جولات فقط على دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وطالبت أندية عديدة باستقدام حكام أجانب لمبارياتها.

انتقادات حكام الدوري:

وعلق النقاد الرياضيون في برنامج “كورة” على أداء التحكيم خلال منافسات الموسم الحالي، وقال الإعلامي تركي العجمة: “بعض الأندية بدأت تشكو من التحكيم، والحقيقة أن هناك مباريات تم إدارتها بشكل جيد ومباريات أخرى خربوها الحكام”.

وقال حاتم خيمي: “الحكم شيء مفصلي في نتائج كرة القدم والخطأ قد يُغير نتيجة مباراة، والواضح أن الحكام المحليين لديهم مشكلة سواء فنية أو نفسية في تأثيرات السوشيال ميديا والإعلام”.

وتابع خيمي حديثه بشأن حكام الدوري هذا الموسم قائلًا: “ألا تستحق المملكة العربية السعودية بكل ما لديها من إمكانيات أن يكون لديها نجوم في التحكيم؟!”.

التحكيم يحتاج إلى مشروع تطوير:

وتحدث محمد الماس عن هذه الأزمة قائلًا: “التحكيم هو الحلقة الأضعف فنيًّا في منظومة كرة القدم السعودية ومشاكله كثيرة ولا أعتقد أن الإصلاحات الداخلية ستجاري سرعة التطور في الكرة السعودية”.

وفي السياق ذاته، علق عيد الثقيل قائلًا: “مسألة التحكيم السعودي لن تنتهي والآن يجب أن يتم دعم مشروع تطوير الحكم السعودي والصبر عليه بشكل عام”.

جدل بشأن حكم مباراة الاتحاد والشباب:

وكانت مباراة الاتحاد والشباب في الدوري قد أثارت حالة من الجدل بسبب الحكم المساعد، ليؤكد رئيس لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد السعودي لكرة القدم، مانويل نافارو، أنه سيتم التحقيق، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).