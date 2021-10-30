كشفت لجنة الحكام بـ الاتحاد السعودي لكرة القدم عن طاقم حكام مباريات اليوم السبت بالجولة العاشرة من الدوري السعودي للمحترفين.

حكام مباريات اليوم بـ الدوري السعودي

وستكون المباراة الأولى بين فريقي الاتفاق وضمك، وسيديرها الحكم سلطان الحربي وسيعاونه كل من عبدالرحيم الشمري وسعد السبيعي وسيكون خالد الجهني حكمًا رابعًا ومحمد القرني حكمًا للفيديو وأحمد العتيق مساعدًا لحكم الفيديو.

طاقم حكام من تشيلي وأوروجواي

أما الحكم الأوروجوياني كريستيان فيريرا فسيدير مباراة التعاون وأبها وسيعاونه كل من نيكولاس نيفاز وبابلو لاريسا من أوروجواي وسيكون الحكم عبدالله السويدان حكمًا رابعًا والفنزويلي خوان سوتو حكمًا للفيديو ومساعده السعودي عيسى الخيبري.

أما الحكم التشيلي بيرو مارا فسيدير مباراة الفيحاء والنصر ويعاونه الحكم التشيلي كلاوديو أوروتيا ومواطنه أليخاندرو مولينا وسيكون الحكم عبدالصمد بكري حكمًا رابعًا وحكم الفيديو الإسباني جيل مانزانو ومساعده الحكم السعودي إبراهيم الدخيل.