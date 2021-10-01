أعلنت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد السعودي لكرة القدم عن حكام مباريات اليوم ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري محمد بن سلمان للمحترفين.

حكام مباريات دوري محمد بن سلمان

وتنطلق مباريات اليوم في دوري محمد بن سلمان للمحترفين بمواجهة الشباب ضد الفيحاء، ويديرها خالد صلوي، ويساعده فهد العمري ومحمد الشهري، والحكم الرابع عبدالصمد بكري، ومحمد السماعيل حكمًا لتقنية الفيديو، ويساعده عماد عسكر.

ويقود خالد الجهني مباراة الفيصلي ضد الباطن في دوري محمد بن سلمان للمحترفين التي ستقام على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، ويساعده هشام الرفاعي وعيسى الخيبري، وعبدالله الخربوش حكمًا رابعًا، ممدوح الشهدان حكمًا لتقنية الفيديو ويساعده خلف الشمري.

حكام ديربي جدة

وتُختتم مباريات اليوم في دوري محمد بن سلمان للمحترفين بديربي جدة بين الاتحاد والأهلي عند الساعة 8:20 مساء، على ملعب الأمير عبدالله الفيصل، حيث يأمل كل منهما بالظهور بشكل مميز وتحقيق الفوز.

ومن المقرر أن يدير ديربي جدة اليوم طاقم تحكيم سعودي بقيادة محمد الهويش، ويساعده بدر الشمراني وأحمد العتيق، وسيكون سلطان العكيري حكمًا رابعًا، وتركي الخضير حكمًا لتقنية الفيديو، ويساعده سعد السبيعي.