كشف الفرنسي كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد الإسباني عن حلمه، وذلك بعد الفوز بلقب دوري الأمم الأوروبية مع منتخب بلاده مساء أمس الأحد .

وكان بنزيما صاحب الـ34 عامًا سجل هدفًا في شباك إسبانيا هو الأول له في كل المسابقات التي سبق وأن خاضها مع المنتخب الفرنسي، في لقاء انتهى بفوز الفرنسيين بنتيجة هدفين لهدف، ليحصد لقب دوري الأمم الأوروبية.

كريم بنزيما يعترف بصعوبة التتويج بالبطولة

وقال بنزيما لـ قناة M6 الفرنسية: ” نعم لقد كانت لحظات مميزة على المستوى الشخصي والجماعي وأردت الفوز ببطولة مع المنتخب والأمر كان صعبًا”.

وتابع المهاجم الفرنسي: “لعبنا بقوة ضد إسبانيا ونجحنا في التحلي بالصبر والعودة في المباراة، وهذه من صفات الفرق الكبرى”.

وأضاف بنزيما: ” أحلم بالفوز بلقب كأس العالم قطر 2022، وسوف نستعد له بشكل جيد”.

بنزيما يعود بعد غياب دام 6 سنوات

وكان كريم بنزيما عاد للتو للمشاركة مع منتخب فرنسا الأول لكرة القدم بعد غياب دام لـ 6 سنوات بسبب مشكلة غير أخلاقية اتُهم فيها لاعب ريال مدريد ضد زميله ماثيو فالبوينا لاعب أوليمبيك مارسيليا والمنتخب الفرنسي السابق.

وكان بنزيما شارك مع منتخب فرنسا في بطولة كأس العالم عام 2014 التي أُقيمت في البرازيل ووقتها ودع منتخب فرنسا البطولة من دور الثمانية بعد الخسارة أمام منتخب ألمانيا.