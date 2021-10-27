يبدو أن اللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله، لاعب الفريق الكروي الأول بـ النصر، مهدد بالغياب عن مباراة الفيحاء في الجولة العاشرة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان النصر أعلن أمس الأربعاء عن غياب هدافه المغربي عن تدريبات الفريق؛ بسبب تعرضه لكدمة وورم في الركبة.

غياب حمدالله قد يُسبب أزمة:

ومن المرجح أن اللاعب المغربي لن يكون متواجدًا في مباراة الفيحاء مما سيُسبب أزمة للمدرب البرتغالي بيدرو إيمانويل.

وفي سياق آخر، ينتظر الفريق الكروي الأول بنادي النصر، هدية من جاره الهلال، وذلك مع بداية مباريات الجولة العاشرة من الدوري السعودي للمحترفين اليوم الخميس.

العالمي ينتظر هدية الهلال !

ويحتاج العالمي لـ خسارة الهلال من نادي الأهلي غدًا الجمعة، مع الفوز على الفيحاء السبت المقبل، من أجل الوصول للنقطة الـ15 والصعود للمركز الثالث بجدول الترتيب في الدوري.

ويفصل بين العالمي والهلال 3 نقاط، حيث يتواجد أصفر العاصمة في المركز السادس برصيد 12 نقطة، بينما يتواجد الهلال في المركز الرابع برصيد 15 نقطة.