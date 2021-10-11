شارك المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله في تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر الجماعية، مساء اليوم الاثنين.

النصر يستعد بمشاركة حمدالله:

وانطلق مران الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر بقيادة مدربه البرتغالي بيدرو إيمانويل بتدريبات لياقية متنوعة، ثم مناورات في مربعات مصغرة، قبل أن يختتم الحصة التدريبية بمناورة على منتصف الملعب.

وشهد المران الجماعي اليوم عودة عبدالرزاق حمدالله بعد غيابه عن تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بالأمس، بسبب ظرف صحي منعه من المشاركة، قبل أن يعود سريعًا؛ لتتأكد جاهزيته لمواجهة الوحدة الإماراتي.

كما شارك في تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر الجماعية اليوم، الأوزبكي جلال الدين ماشاريبوف بعد فراغه من تمثيل منتخب بلاده، حيث خاض معه مباراة دولية واحدة الأسبوع الماضي.

العالمي يستعد لمواجهة الوحدة الإماراتي:

ومن المقرر أن يلعب العالمي ضد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة الإماراتي يوم 16 أكتوبر الجاري، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا، ويطمح الأصفر في تحقيق انطلاقة مميزة مع بيدرو.