بعد أكثر من 24 ساعة على احتجازه، قال قائد الجيش السوداني إن رئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك معه في منزله بأمان وبصحة جيدة.

البرهان يكشف مصير حمدوك

وقال البرهان الذي أعلن حالة الطوارئ أمس وحل مجلسي السيادة والدستور إن “رئيس الوزراء عبد الله حمدوك في منزلي”، موضحًا: “رئيس الوزراء في صحة جيدة وسيعود إلى منزله اليوم”.

وأضاف البرهان: “رئيس الوزراء حمدوك في أمان ولم يتعرض لأي أذى لكن تم إبعاده للحفاظ على سلامته” وأن “رئيس الوزراء حمدوك يواصل حياته الطبيعية”.

وأكد أن المحتجزين المتهمين بتهم جنائية سيظلون قيد الاعتقال، وسيتم الإفراج عن بقية المحتجزين، مشيرًا إلى أن “الحكومة القادمة لن تضم أي قوى سياسية وستكون حكومة كفاءات”.

حملة اعتقالات في السودان

وشهدت الخرطوم في وقت مبكر يوم أمس الاثنين انتشارًا أمنيًا مكثفًا، وسط انقطاع للإنترنت وخدمات الهاتف، فيما أفادت المعلومات الأولية أن قوة عسكرية مجهولة ألقت القبض على أربعة وزراء، بالإضافة إلى محمد الفكي، عضو مدني في مجلس السيادة.

وأشارت المصادر إلى أن قوة أمنية داهمت منزل وزير شؤون مجلس الوزراء خالد عمر يوسف، واعتقلته، في حين أكدت مصادر من أسرة فيصل محمد صالح، المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء عبد الله حمدوك أن قوات أمنية، اقتحمت منزل صالح واعتقلته في وقت مبكر من اليوم.

إعلان حالة الطوارئ

وقال البرهان أمس بعد إعلان الطوارئ إن القوات المسلحة ماضية قدمًا في التحول الديمقراطي، مشيرًا إلى استمرار المرحلة الانتقالية وصولًا لحكومة منتخبة وأن الثورة ماضية بعزم الشباب والقوات المسلحة ملتزمة بأهدافها.

وأشار إلى أن الانقسامات شكلت إنذار خطر يهدد السودان، وأن ما تمر به البلاد أصبح يشكل خطرًا حقيقيًا، لافتًا إلى أن التحريض على الفوضى من قبل بعض القوى سياسية ما دفع القوات المسلحة للقيام بما يحفظ أمن البلاد واستقرارها.