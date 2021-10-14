أكد وزير الخارجية اليمني، أحمد عوض بن مبارك، أمس الخميس، أن الانتهاكات الحوثية زادت في عموم البلاد، متهمًا الحوثيين بأنهم باتوا “أكثر دموية” في استهداف للمدنيين نتيجة لفشلهم في أرض المعركة.

تطورات سياسية باليمن

جاء ذلك أثناء بحث ابن مبارك، التطورات السياسية في اليمن وجهود تحقيق السلام مع المبعوث السويدي الخاص بيتر سيمنبي، وفق ما نقلته وكالة الأنباء اليمنية.

انتهاكات جسيمة بالعبدية

كما أشار الوزير اليمني إلى أن إحلال السلام يعتبر هدفًا مشتركًا للحكومة والمجتمع الدولي.

ووصف ابن مبارك ما تتعرض له مديرية العبدية في محافظة مأرب من حصار حوثي بأنه “انتهاكات إنسانية جسيمة”، متهمًا الجماعة المسلحة بقصف المديرية بشكل متواصل بالصواريخ الباليستية والأسلحة الثقيلة ومنع الميليشيا من دخول الغذاء والدواء وإجلاء الجرحى والمرضى والمصابين”.

وقال إن ذلك يعرض أكثر من 35 ألف نسمة من المدنيين لخطر الإبادة.