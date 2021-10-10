ظهر الفنان المصري خالد الصاوي في صورة وهو على كرسي متحرك، حيث نشرها على حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

ساعتان على الكرسي:

وقال الصاوي معلقًا على الصورة بقوله: “ساعتين على الكرسي ده.. يعلموك احترام القوة، واحترام الضعف، واحترام الكرامة اللي في الضعف”.

القاهرة مكة:

ونقلت صحيفة الوطن المصرية، عن الصاوي قوله: “أنا تعبان، وكنت هصور النهارده مشاهد من فيلم (القاهرة مكة)، بس رجلي تعباني، عندي التهاب فيها أتمني أن يزول بعد يومين أو 3 أيام على الأكثر”.

خالد الصاوي هو ممثل مصري، ولد في 25 نوفمبر 1963 في الإسكندرية. بدأ بالتمثيل من خلال مسرح الجامعة، وله عدة أعمال سينمائية مهمة مثل عمارة يعقوبيان، وكده رضا، وكباريه، والفرح، وأعمال تلفزيونية أيضًا مثل قانون المراغي، وأهل كايرو.