نجح النجم خالد الغنام في فض اشتباك التعادل السلبي بمباراة المنتخب السعودي الأولمبي ضد نظيره الأردني، ليمنح الأخضر التقدم عند الدقيقة 20.

خالد الغنام يهز الشباك

وتلعب السعودية ضد الأردن الآن في نهائي بطولة اتحاد غرب آسيا تحت 23 عامًا، وذلك بعد فوز الأخضر على العراق بهدف، فيما تمكن النشامى من خطف بطاقة التأهل عقب فوزه على سوريا بخماسية.

وبدأت مباراة السعودية ضد الأردن بشكل سريع وضغط من لاعبي الأخضر، وتمكن خالد الغنام من هز شباك النشامى بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

ويأمل المنتخب السعودي الأولمبي، بقيادة مدربه سعد الشهري، في مواصلة التألق بمنافسات بطولة اتحاد غرب آسيا تحت 23 عامًا، وخطف اللقب في ظل الدعم الجماهيري الذي يحظى به.

تشكيل الأخضر

وجاء تشكيل الأخضر في مباراة السعودية ضد الأردن اليوم كالتالي؛ نواف العقيدي، مهند الشنقيطي، وليد الأحمد، خليفة الدوسري، متعب الحربي، منصور البيشي، حامد الغامدي، تركي العمار، حمد اليامي، خالد الغنام وعبدالله الحمدان.