أعلن صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، رئيس مجلس أمناء أكاديمية الشعر العربي، في مقر الإمارة بجدة، أسماء الفائزين بجائزة الأمير عبدالله الفيصل للشعر العربي في دورتها الثالثة.

وفي كلمة بالمناسبة قال الأمير خالد الفيصل ” أتقدم بوافر الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – يحفظه الله – ولسمو ولي عهده الأمين على الرعاية الكريمة التي تحظى به الجائزة ، كما أشكر سمو وزير الثقافة على دعم الجائزة وكافة المناشط الثقافية في المملكة “.

عقب ذلك أعلن سموه أسماء الفائزين والذين سوف يتم تكريمهم في حفل الجائزة بالطائف وهم الشاعر عارف حمود الساعدي من جمهورية العراق عن فرع التجربة الشعرية وقيمتها 500 ألف ريال، وفازت بجائزة الشعر المسرحي وقيمتها 200 ألف ريال الشاعرة جيهان جمعة بركات من جمهورية مصر العربية عن مسرحيتها (ليلى الأخيلية)، ونال جائزة القصيدة المغناة وقيمتها 200 ألف ريال، الشاعر إبراهيم أحمد حلوش من المملكة العربية السعودية عن أوبريت (نبض الأرض)، وأخيراً حصد جائزة أفضل مبادرة في خدمة الشعر العربي جامعة أم القرى عن موسوعة الشعر العربي في المملكة العربية السعودية وقيمتها 100 ألف ريال.

من جهته عبّر أمين مجلس أمناء أكاديمية الشعر العربي رئيس جامعة الطائف ، الدكتور يوسف بن عبده عسيري عن بالغ شكره وتقديره للأمير خالد الفيصل نظير الاهتمام والرعاية الكريمة للجائزة ما أكسبها قيمة ثقافية على المستوى المحلي والعربي، مؤكداً حرص الأكاديمية على التطوير الدائم لبرامج الأكاديمية وأنشطتها لتحقق الآمال والتطلعات.