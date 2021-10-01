احتفى رئيس هيئة الصحفيين السعوديين رئيس تحرير صحيفة الجزيرة، الزميل خالد المالك، ظهر اليوم الجمعة، بنقيب الصحفيين العراقين مؤيد اللامي والوفد المرافق له، والذي يزور المملكة حاليًّا للمشاركة في معرض الرياض الدولي للكتاب.

علاقات أخوية:

ورحب المالك في بداية اللقاء بالوفد العراقي، وأكد على عمق العلاقات الأخوية التي تربط بين البلدين الشقيقين وما يجمع نقابة الصحفيين العراقيين وهيئة الصحفيين السعوديين في البلدين.

يشار إلى أنه حضر مأدبة الغداء التي أقامها المالك أعضاءٌ من هيئة الصحفيين السعوديين ومن وزارة الإعلام.