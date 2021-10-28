أعادت وزارة الصحة التذكير بالفئات المستفيدة من خدمة البريد الدوائي التي تم إطلاقها مؤخرًا والتي تهدف إلى توصيل الأدوية لمنازل المرضى عبر حافظات خاصة بنقل الأدوية بدرجات حرارة مختلفة حسب نوع الدواء، وتسهيل استلامها دون حاجة المرضى لزيارة المستشفيات أو المراكز الصحية.

الفئات المستفيدة من خدمة البريد الدوائي

وأبانت وزارة الصحة أن هذه الخدمة يستفيد منها كل من مرضى الرعاية المنزلية، والمرضى ذوي الإعاقة، والمرضى ذوي الأمراض المزمنة، ومرضى العيادات الافتراضية، والمرضى ذوي المناعة المنخفضة، ومرضى الأورام، ومرضى العيادات النفسية، والمرضى كبار السن.



توصيل الأدوية