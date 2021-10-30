انتهت مباراة توتنهام ضد مان يونايتد، مساء اليوم السبت، بفوز مانشستر يونايتد بثلاثية دون رد، وذلك ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2021/ 2022.

ملخص مباراة توتنهام ضد مان يونايتد:

وسعى مانشستر يونايتد إلى الفوز وذلك بعد الخسارة الثقيلة التي تعرض لها أمام ليفربول بالجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي يوم الأحد الماضي.

بدأت المباراة بأداء هادئ من قبل الفريقين، مع وجود محاولات هجومية من قبل مانشستر يونايتد لتسجيل الهدف الأول.

نجح توتنهام في إحراز الهدف الأول في شباك الحارس دايفيد دي خيا، ولكن تم إلغاؤه بداعي التسلل.

مانشستر يونايتد يُضمد جراحه بعد خماسية ليفربول:

وقبل نهاية الشوط الأول من مباراة توتنهام ضد مان يونايتد، تمكن اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو من إحراز الهدف الأول لليونايتد بالدقيقة الـ40 بعد تمريرة متقنة من اللاعب برونو فيرنانديز.

وانتهى الشوط الأول بتقدم مانشستر يونايتد بهدف.

وفي الشوط الثاني، كثف نادي مانشستر يونايتد من هجماته، ليضيف ثاني أهدافه في الدقيقة الـ64 عبر المهاجم الأوروجوياني إدينسون كافاني بالدقيقة الـ65 بعد تمريرة متقنة من البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وواصل اليونايتد هجماته وضغطه، وسط تراجع لاعبي توتنهام ليضيف ثالث الأهداف عبر اللاعب ماركوس راشفورد بالدقيقة الـ87.

وبعد نهاية اللقاء، أصبح رصيد مانشستر يونايتد بعد الفوز 17 نقطة في المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بينما تجمد رصيد توتنهام عند 15 نقطة في المركز الثامن.