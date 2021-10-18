أوضحت اللجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية، أن هناك 3 خطوات من شأنها تأمين حسابات العملاء ومعاملاتهم البنكية.

تجنب الدخول التلقائي:

ولفتت اللجنة، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، إلى أن تأمين المعاملات البنكية عبر الإنترنت، يقتضي تجنب استخدام تسجيل الدخول التلقائي، واستخدام ميزة المصادقة الثنائية لزيادة الأمان، والاشتراك في خدمة التنبيهات النصية للبنك.

حماية التعاملات:

وتهدف هذه الخطوات إلى حماية تعاملات العملاء البنكية عبر شبكة الإنترنت، فيما لا يدع مجالًا لاقتحامها من قبل دخلاء أو هاكر.