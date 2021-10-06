استعرضت دار النشر البولندية “Manuscriptum”، خلال مشاركتها في معرض الرياض الدولي للكتاب 2021، مخطوطة للمستشرق البولندي واكلو سيورين رزيوسكي ” Waclaw Seweryn Rzewuski “.

وتتكون المخطوطة من 352 صفحة وأكثر من 100 رسم توضيحي وخريطة وصور للقبائل البدوية والتاريخ والعادات والثقافة ووصفاً دقيقاً لأسلوب الحياة البدوية، وهي مصدر للبحث في الثقافة والعادات المحلية، كما تحوي ملحوظات لموسيقى بدوية عمرها 200 عام، وقائمة لبعض القبائل.

وبدأ المستشرق رزيوسكي رحلته في شبه الجزيرة العربية عام 1817م، حيث كان أول أوروبي يعبر ويخترق صحراء نجد الشاسعة في المملكة العربية السعودية، ملخصاً رحلته في مخطوطته “Sur les Chevaux Orientaux Provenants et des Races Orientales”التي تعد حتى يومنا هذا خلاصة لا تقدر بثمن من المعرفة حول الثقافة العربية والتقاليد المحلية والخيل العربية، بعد أن أمضى 3 سنوات شارك فيها السكان يومياتهم وألف قصائد باللغة العربية، وكان يتحدث اللغة العربية بطلاقة مع 6 لغات أخرى.