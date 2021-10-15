تقرر السماح بإقامة وحضور المناسبات في قاعات الأفراح وغيرها بدون تقييد للعدد، اعتبارًا من يوم الأحد المقبل ضمن حزمة الإجراءات التي تم الإعلان عنها لتحفيف الاحترازات الصحية بعد التراجع في حالات كورونا الجديدة وزيادة عدد المحصنين بجرعتين.

كما تضمنت الإجراءات الجديدة شتراط التحصين بجرعتين لدخول كافة المواقع والأنشطة ويستثنى من ذلك غير المشمولين والمستثنيين بحسب ما يظهر في تطبيق توكلنا مع الالتزام من الجميع بكافة الإجراءات الاحترازية المطبقة بما فيها لبس الكمامة.

إلغاء التباعد في المطاعم

كما تقرر إلغاء التباعد والسماح باستخدام كامل الطاقة الاستيعابية في التجمعات والأماكن العامة ووسائل المواصلات والمطاعم وصالات السينما ونحوها.

كذلك تم السماح باستخدام كامل الطاقة الاستيعابية في المسجد الحرام مع إلزام العاملين والزائرين بارتداء الكمامة في جميع الأوقات في كافة أروقة المسجد، والاستمرار في استخدام تطبيق اعتمرنا أو توكلنا لأخذ مواعيد العمرة والصلاة للتحكم بالأعداد الموجودة في آن واحد.

كما تم السماح باستخدام كامل الطاقة الاستيعابية في المسجد النبوي مع إلزام العاملين والزائرين بارتداء الكمامة في جميع الأوقات في كافة أروقة المسجد، واستخدام تطبيق اعتمرنا أو توكلنا لأخذ مواعيد الصلاة وزيارة الروضة الشريفة للتحكم بالأعداد الموجودة في آن واحد.