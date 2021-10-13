أصدر مركز القرار للدراسات الإعلامية دراسة حديثة بشأن مجموعة الصور والقيم التي يعكسها مسلسل رشاش الذي بثته منصة شاهد التابعة لمجموعة mbc الإعلامية مطلع العام 2021م، تضمنت رصدًا للآراء المتباينة عن البناء الدرامي للمسلسل.

اتجاهات الرأي حول مسلسل رشاش

وعمد مركز القرار لاستخدام الملاحظة العلمية لمعرفة القيم الفنية للمعالجة الدرامية في المسلسل، ورصد الانعكاسات الدرامية إعلاميًا على المجرم ورجل الشرطة في المجتمع السعودي، إضافة إلى تحليل الخطاب الذي أفرزه المسلسل عبر منصات التواصل الاجتماعي عبر هاشتاق” مسلسل رشاش“.

وبناءً على أدوار الدراما في التأسيس للمكونات الثقافية المجتمعية، نفذ المركز دراسته على عينة، لاستقصاء أبرز النتائج والانعكاسات الإعلامية التي تركها المسلسل في المجتمع السعودي بعد أن حظي بمئات الألوف من المشاهدات.

واتضح من خلال الدراسة اعتماد فكرة المسلسل على مبدأ تصاعد الأحداث، وإبراز مراحل الشروع في الجريمة ودوافعها، إضافة إلى الانغماس في الأفعال المنافية للأخلاق والأعراف المجتمعية، وأخيرًا التأكيد على النهاية المأساوية للأفعال الإجرامية ودفع أصحابها للهلاك.

القيم الإنسانية والمجتمعية

كما أظهرت الدراسة عددًا من القيم الإنسانية والمجتمعية التي يحملها المسلسل، ومن أبرزها دعم الحس القومي والوطني، نبذ العنف وأفكار التطرف والجريمة، ودعم الصورة الذهنية للأجهزة التنفيذية الرسمية في التصدي للجرائم في جميع أنحاء المملكة.

ونوهت الدراسة الصادرة عن مركز القرار، إلى أن سيناريو المسلسل اعتمد على إيراد أحداث حقيقية وقعت قبل نحو ثلاثين عامًا، كما أبرز الجهود الأمنية للإيقاع برجل العصابات “رشاش”، من خلال محاكاة درامية لقصة حقيقية موثقة في دواوين وزارة الداخلية السعودية.

وتوصلت أبرز نتائج الدراسة إلى مزج المسلسل بين الهدف والقرار بتجسيد رمزية الخير والشر، ونبذ الأفكار الإجرامية من خلال الخط السايكودرامي لشخصية “رشاش”، إضافة إلى إظهار عقوبة الجريمة والنهايات المأساوية لممارسة الأنشطة الإجرامية، وأخيرًا إبراز جهود رجال الشرطة السعودية في مكافحة الجريمة وتجفيف منابعها.