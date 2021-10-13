نشر أستاذ الجغرافيا في جامعة القصيم سابقاً، الدكتور عبدالله المسند، درجة الحرارة الصغرى المسجلة فجر اليوم الأربعاء في 29 محطة في السعودية، ودرجة الحرارة الكبرى ليوم أمس.

طقس اليوم:

وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع في تقريره عن حالة الطقس اليوم تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على المنطقة الشرقية خاصةً الأجزاء الوسطي والجنوبية منها, فيما تنشط الرياح وتكون السماء غائمة جزئياً قد تتخللها سحب ممطرة على أجزاء من مناطق الجوف، تبوك والحدود الشمالية.

حركة الرياح:

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الأوسط والجنوبي وتكون شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي بسرعة 14-34 كم /ساعة, وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر وربع, وحالة البحر خفيف الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 10-30 كم/ساعة, وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.