حظي حارس مرمى الأخضر، فواز القرني بدعم كبير من وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزميله محمد العويس بعد مباراة السعودية ضد الصين.

إصابة محمد العويس ضد الصين

وتعرض حارس مرمى الأخضر، محمد العويس لإصابة قوية في ركبته خلال أحداث الشوط الثاني من مباراة السعودية ضد الصين، ولم يستطع استكمال المواجهة ليشارك فواز القرني بدلًا من عند الدقيقة 69.

وحاول محمد العويس التحامل على نفسه، إلا أنه لم يتمكن من الوقوف على قدميه بعدما أنهى الجهاز الطبي الإسعافات الأولية له، ليغادر الملعب في المباراة التي انتهت بفوز الأخضر بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

دعم فواز القرني من الفيصل والعويس

وفي لفتة طيبة منه، حرس محمد العويس على دعم فواز القرني وتحفيزه قبل المشاركة في مباراة السعودية ضد الصين، حيث أصر على الوقوف على قدمه واحتضانه قبل الدخول إلى الملعب، رغم شدة الألم في قدمه.

ودخل فواز القرني في نوبة بكاء فور نهاية مباراة السعودية ضد الصين، حيث لم يتمالك نفسه في الممر المؤدي إلى غرفة تبديل الملابس، لشعوره بالمسؤولية عن الهدف الثاني الذي سجله التنين في الدقيقة 87.

وحرص لاعبو الأخضر على تهدئة حارس المرمى، قبل أن يأتي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل ويواسيه، مطالبًا إياه بنسيان هذه الواقعة، وشدد له على أنه كان بطلًا مع زملائه في المنتخب.

وينفرد منتخب السعودية الأول لكرة القدم بصدارة مجموعته في تصفيات مونديال 2022، بعدما حقق العلامة الكاملة وحصد 12 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن أستراليا أقرب منافسيه بعدما خسر بهدفين مقابل هدف أمام اليابان.