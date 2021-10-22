تمكن المركز الوطني للحياة الفطرية، اليوم الجمعة، من دفن الحوت النافق بشاطئ رأس تنورة، بالتعاون مع الجهات المختصة في وقت قياسي.

الاستفادة من الهيكل العظمي:

وقال المركز عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: إنه تمت مراعاة المعايير العلمية في الدفن، مع العمل على الاستفادة من الهيكل العظمي مستقبلًا في الدراسات العلمية والمعارض.

وكان مركز الجبيل للأحياء البحرية قد باشر بلاغًا عن جنوح حوت نافق إلى شاطئ بمدينة رأس تنورة، وتعامل خبراء المركز مع الحالة لبحث أسباب النفوق وأخذ البيانات اللازمة، ثم العمل على التخلص من الكائن بشكل سليم.