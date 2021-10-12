أعلنت “دله الصحيّة”، إحدى أعرق مجموعات الرعاية الصحية في المملكة، أنها شارفت على الانتهاء من المرحلة الأولى من مشروع التجديد لمستشفى دله النخيل بالرياض وذلك ضمن خطة متكاملة لتوفير تجربة استثنائية للمرضى وذويهم عبر أحدث المرافق والعيادات باستثمار يبلغ حوالي 70 مليون ريال سعودي.

تجديد المرافق

وتشمل الخطة تجديد المرافق في أبنية المستشفى الذي بات بمثابة مدينة طبيّة ممتدة على مساحة مبنيّة تصل إلى 180 ألف متر مربع حيث تضم أكثر من 200 عيادة و20 مركزاً متخصصاً متكاملاً لكافة مجالات الرعاية الطبية يشرف عليهم أكثر من 450 طبيباً من أفضل الكفاءات في المنطقة ويستقبلون أكثر من مليون مراجع سنوياً. كما سيشمل التجديد توسعة كبيرة لقسم الطوارئ بحيث يضم مرافق استقبال حديثة وأكثر من 50 سريراً لاستقبال الحالات على مدار الساعة.

وصرّح المهندس طارق القصبي، رئيس مجلس إدارة مجموعة دله الصحيّة إلى أن مشروع تجديد مستشفى دله النخيل يعكس التزام المجموعة المتواصل بتقديم أرقى معايير الرعاية الصحية في المملكة، مشيراً إلى أن المستشفى يعدّ أحد أفضل المراجع في المملكة للاستشارة الطبية الموثوقة والمقصد الأول للمرضى ذوي الحالات الحرجة.

وأكّد المهندس القصبي بأن الكفاءة الطبية والحفاظ على أعلى معايير النزاهة والسلامة في الرعاية الصحيّة هما أساس كل ما تقوم به المجموعة منذ أكثر من ثلاثة عقود وأن دله الصحيّة تسعى لتطوير مرافقها تماشياً مع متطلبات المرضى وآخر توجهات القطاع لتحافظ على ثقة المراجعين وتقدم للمجتمع السعودي رعاية صحيّة بأعلى المعايير العالمية.

مزيد من الاستثمارات

وأشار القصبي إلى أن المجموعة ستوظف مزيداً من الاستثمارات في مستشفى دله النخيل على مدى السنة المقبلة للارتقاء بتجربة المراجعين وذويهم، وتهدف إلى الوصول بمرافق المستشفى إلى صدارة المستشفيات الحديثة في الرياض والمملكة عموماً.

يذكر بأن مجموعة دله الصحية تأسست عام 1987 وأدرجت على السوق المالية السعودية في العام 2012. وقد تضاعف حجم أعمال المجموعة بحوالي أربعة أضعاف منذ الإدراج وباتت تشمل ستة مرافق رائدة للرعاية الصحية تخدم أكثر من 1.5 مليون مراجع في كافة أنحاء المملكة عبر أكثر من 900 سرير و500 عيادة خارجية، ويعمل لدى المجموعة أكثر من 3 آلاف موظف بينهم حوالي ألف طبيب منتقى بعناية لتقديم أعلى معايير الرعاية للمجتمعات في السعودية.

وقد حازت مستشفيات دله على أعلى معايبر التقييم من المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية “سباهي”، وأيضاً لدى اللجنة الدولية المشتركة لاعتماد المنشآت الصحية، بالإضافة إلى اعتماد كلية علم الأمراض الأمريكية والحصول على جائزة الملك خالد للجودة والحوكمة للمؤسسات. وحصلت مستشفيات دله كذلك على شهادة الممارسة الجيدة لبنوك الدم عن الهيئة السعودية للغذاء والدواء.