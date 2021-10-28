يستمر الصراع الطبي مع وباء كورونا الذي أضنى العالم منذ أكثر من سنتين، ليسجل العلم بشكل متواصل نقاطاً مضيئة في هذا السباق المحموم.

وفي جديد هذا السباق، ما أثبتته دراسة حول أحد الأدوية المضادة للاكتئاب، فقد أظهرت دراسة نشرت اليوم الخميس أن استخدام عقار فلوفوكسامين المضاد للاكتئاب لعلاج مرضى كوفيد-19 المصابين بأعراض حادة قد يقلل بمعدل الثلث من حاجتهم للاستشفاء لفترات طويلة.

تعزيز الحماية من كورونا:

فيما أوضح واضعوها، بحسب ما نقلت وكالة فرانس برس أن هذا البحث يمكن أن يساعد في تعزيز الحماية من أعراض كورونا الحادة بكلفة منخفضة أو حتى الوفاة في البلدان التي تعاني من نقص اللقاحات.

وفي التفاصيل نشر باحثون من أميركا الشمالية والجنوبية في مجلة “ذا لانسيب بابليك هالث” نتائج تجارب شارك فيها 1,500 مصاب بكوفيد في البرازيل.

ومن أصل 741 شخصاً تلقوا فلوفوكسامين احتاج 79 مصاباً أي 10% فقط إلى البقاء في المستشفى لتلقي العلاج.

وأكد الباحثون أن إعطاء فلوفوكسامين أدى إلى انخفاض نسبي في حالات الاستشفاء بنسبة 32%.

متوفر بشكل واسع:

وفي السياق قال ادوارد ميلز من جامعة ماكماستر وأحد العاملين على التجارب “لا يزال كورونا يشكل خطرا على الأشخاص في البلدان ذات الموارد المنخفضة أو التي تعاني من محدودية اللقاحات”.

كما أضاف “لذلك فإنه من الأهمية بمكان تحديد علاجات غير مكلفة ومتاحة وفعالة، وإعادة إنتاج عقاقير متوفرة بشكل واسع ولها سجل أمان مفهوم بشكل جيد”.