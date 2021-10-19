خطف ديربي القارة بين النصر والهلال الأنظار من مباريات دوري أبطال أوروبا المقرر إقامتها، اليوم الثلاثاء، على الرغم من قوة المواجهات.

ديربي القارة يخطف الأنظار

وينطلق ديربي القارة بين النصر والهلال، عند الساعة التاسعة مساء بتوقيت السعودية، وذلك ضمن منافسات الدور نصف النهائي من دوري أبطال آسيا 2021، وذلك في أولى مواجهتهما الخارجية آسيويًا.

ويحظى النصر والهلال بشعبية كبيرة ليس في السعودية فقط، ولكن في الدول العربية والأوروبية أيضًا، نظرًا لتواجد محترفين على أعلى مستوى في صفوفهما، يتقدمهما عبدالرزاق حمدالله، أندرسون تاليسكا وبافيتيمبي غوميز.

وعلى الرغم من إقامة 8 مباريات في دوري أبطال أوروبا اليوم، إلا أن أخبار ديربي القارة ومتابعته من قبل الجماهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي فاقت بكثير الاهتمام بمواجهات التشامبيونزليج.

وعلق الصحافي الرياضي محمد عواد على ديربي القار عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قائلًا: “كل ما عملت “ريفريش” في تويتر.. تجد نفس الموضوع رغم الليلة الأوروبية.. قمة الهلال والنصر.. الشغف موجود .. الجمهور موجود.. الأسماء موجودة .. هنيئًا للسعودية بمهرجان تفوقها الكروي”.

مباريات دوري أبطال أوروبا

وتُقام 8 مباريات في دوري أبطال أوروبا اليوم، وهي؛ بشكتاش وسبورتنج لشبونة، كلوب بروج ومانشستر سيتي، باريس سان جيرمان مع لايبزيج، أتلتيكو مدريد وليفربول، بورتو وميلان، أياكس أمستردام وبوروسيا دورتموند، شاختار دونيتسك مع ريال مدريد، إنتر ضد شيريف تيراسبول.