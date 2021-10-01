تترقب الجماهير ديربي جدة بين الاتحاد والأهلي المقرر إقامته، مساء اليوم الجمعة، في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ديربي جدة اليوم

ومن المقرر أن يُقام ديربي جدة عند الساعة 8:20 اليوم ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، على ملعب الأمير عبدالله الفيصل.

وقبل ديربي جدة، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد المركز الـ13 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 13 نقطة، فيما يقع الأهلي في المركز الـ12 برصيد 5 نقاط.

الاتحاد يتفوق على ملعب عبدالله الفيصل

ولعب الاتحاد والأهلي 8 مباريات ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين على ملعب الأمير عبدالله الفيصل، وشهدت تفوقًا كبيرًا للعميد، ما يمنح لاعبيه دفعة معنوية كبيرة قبل ديربي جدة اليوم.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في الفوز على الأهلي 6 مرات، وتمكن لاعبيه من تسجيل 13 هدفًا على ملعب الأمير عبدالله الفيصل، فيما فاز الراقي في مواجهتين، وأحرز لاعبيه 8 أهداف.

وفاز الاتحاد على الأهلي في الدوري السعودي للمحترفين موسم 2008/ 2009 بهدفين مقابل هدف، قبل أن يخسر بالنتيجة ذاتها في الدور الثاني، وحقق العميد 4 انتصارات متتالية موسمي 2009/ 2010 و2010/ 2011 بنتيجة 2/1، 1/0، 3/1 و2/0.

وتمكن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من تحقيق الفوز على الاتحاد في ملعب الأمير عبدالله الفيصل في الدوري السعودي للمحترفين موسم 2011/ 2012 بنتيجة 3/1، قبل أن ينجح العميد في الفوز بهدف دون رد خلال مواجهة الدور الثاني.