يطلق ديوان المظالم بعد غد الثلاثاء نشر استطلاع لقياس آراء المهتمين حول مشروع اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ أمام ديوان المظالم وذلك عبر الرابط التالي: (اضغط هنا).

تعديلات لائحة نظام التنفيذ

ويدعو ديوان المظالم الجهات والمختصين وأصحاب الاهتمام للمشاركة في الاستطلاع الذي يطلقه بشأن مشروع تعديلات اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ أمام ديوان المظالم ولمدة شهر.

رفع مستويات جودة الحياة

ويمكِّن ديوان المظالم من خلال الاستطلاع الجهات الحكومية والخاصة والأفراد من إبداء آرائهم وملحوظاتهم على مشروع اللائحة التنفيذية للوصول إلى صيغة تساعد بدقتها وشموليتها في إيصال الحقوق إلى أهلها، وليسهم ديوان المظالم بدوره في رفع مستويات جودة الحياة لكل من على أرض بلادنا الغالية من مواطنين ومقيمين.