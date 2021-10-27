يخوض الفريق الكروي الأول في الأهلي، مباراته بالجولة العاشرة في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعد غد الجمعة، ضد الهلال عل ى ملعب الأمير عبدالله الفيصل في جدة.

ذكريات جيدة لـ الأهلي:

ويملك الراقي ذكريات جيدة في مبارياته مع الهلال على ملعب عبدالله الفيصل، حيث إن آخر مواجهة جمعت بين الفريقين على ملعب عبدالله الفيصل كانت في يناير 2012، وفاز الراقي بهدف دون رد، في الدوري السعودي.

وسبق لـ الراقي أن التقى مع الهلال، على ملعب عبدالله الفيصل في إياب نصف نهائي كأس الملك موسم 2010/ 2011، حيث فاز الراقي ذهابًا في الرياض بهدف دون مقابل على الهلال، وتعادل في الإياب بنتيجة هدفين لكل فريق يوم 11 مايو 2011، ليتأهل الراقي إلى نهائي كأس الملك.

قمة الجولة تُنقل من الجوهرة إلى ملعب عبدالله الفيصل:

يذكر أن لجنة المسابقات برابطة الدوري السعودي للمحترفين، كانت أقرت بنقل مباراة الأهلي والهلال من ملعب الجوهرة المشعة إلى ملعب الأمير عبدالله الفيصل.

وحقق الراقي أول فوز له بالدوري في الموسم الحالي على حساب الاتفاق في ملعب عبدالله الفيصل.