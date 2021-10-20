يسعى الهلال بقيادة مدربه البرتغالي ليوناردو جارديم لتحقيق اللقب الآسيوي الثامن في تاريخه، عند مواجهة بوهانغ ستيلرز في نهائي دوري أبطال آسيا 2021.

نهائي دوري أبطال آسيا 2021

وانتهت مباراة أولسان هيونداي ضد بوهانغ ستيلرز ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا 2021، اليوم، بفوز بوهانغ بركلات الترجيح، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وخطف الهلال بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية بعد فوزه بالأمس على النصر بهدفين مقابل هدف، على أن يواجه بوهانغ في نهائي بطولة دوري أبطال آسيا 2021 بالعاصمة الرياض، يوم 23 من شهر نوفمبر المقبل.

الهلال يسعى لتكرار فوزه على بوهانغ

وتُعد مواجهة الهلال ضد بوهانغ ستيلرز الكوري تكرارًا لمباراتهما في نهائي كأس السوبر الآسيوي عام 1997، حيث فاز الزعيم في لقاء الذهاب بالرياض بهدف نظيف، تعادلا إيجابيًا بنتيجة 1/1 في مباراة الإياب، ليتوج الأزرق باللقب.

ولم يواجه الزعيم الفريق الأول لكرة القدم بنادي بوهانغ ستيلرز ضمن منافسات بطولة دوري أبطال آسيا بالمسمى الحالي، حيث سبق ولعبا في نصف نهائي دوري أبطال آسيا للأندية أبطال الدوري عام 1998، وفاز الفريق الكوري بهدف.

ويسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في زيادة عدد بطولاته القارية إلى 8 ألقاب، حيث يملك 3 ألقاب من دوري الأبطال، ويطمح لحصد اللقب الرابع، كما أن لديه لقبين من بطولة كأس الكؤوس، ومثلهما لكأس السوبر الآسيوي.