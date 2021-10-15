أكد هاني الحيدر، المتحدث الرسمي لرئاسة شؤون الحرمين، أن هناك خططًا مدروسة لاستقبال المصلين والمعتمرين، وسيتم الاستفادة من كامل الطاقة الاستيعابية لجميع أدوار المسعى.

وكان الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، قد أكد جاهزية الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لاستقبال المعتمرين والمصلين والزائرين بالحرمين الشريفين بكامل الطاقة الاستيعابية وجميع الإجراءات الاحترازية وفق بيان وزارة الداخلية فيما يخص صدور الموافقة الكريمة على تخفيف الإجراءات الاحترازية الصحية ابتداء من يوم الأحد 11/ 3/ 1443هـ الموافق 17/ 10/ 2021م.