وجه ماجد النفيعي، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، نقدًا شديدًا للحكم السعودي محمد الهويش حكم مباراة الأهلي والهلال التي انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق، في الجولة العاشرة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

( بعيد عن التشكيك في النيّات ومع كامل الإحترام للأشخاص )

أخطاء حكم المباراة الهويش حرمتنا الفوز ،

جددنا الثقه في الحكم المحلي ولازلنا ندعم حكامنا السعوديين ، ولكن أن يُعاد تكليف نفس الحكم الذي تغاضينا عن اخطاءه في مباراة الإتحاد فيه الكثير من الإستفزاز المزعج ،

حسبنا الله وبس pic.twitter.com/7sqZxGEdcJ — ماجد النفيعي (@Nefaie_Majed) October 29, 2021

رئيس الأهلي ينتقد أداء الهويش:

وقال النفيعي قبل قليل عبر حسابه في “تويتر” : “بعيدًا عن التشكيك في النيات ومع كامل الاحترام للأشخاص، أخطاء الحكم محمد الهويش حرمتنا من الفوز، جددنا الثقة بالحكم المحلي ولا زلنا ندعم حكامنا، السعوديين، ولكن أن يُعاد تكليف نفس الحكم الذي تغاضينا عن أخطائه في مباراة الاتحاد، به الكثير من الاستفزاز المزعج، حسبنا الله”.

علامة استفهام على أداء الحكم الهويش:

ووجه مجموعة كبيرة من عشاق النادي الأهلي والإعلاميين الرياضيين، انتقادات عدة للحكم محمد الهويش حكم مباراة الهلال والأهلي؛ وذلك بسبب عدم طرده للاعب الكولومبي جوستافو كويلار بالشوط الأول.

وكان حكام غرفة الفيديو استدعوا الحكم الهويش لـ متابعته للقطة ضرب الكولومبي كويلار للاعب عبدالرحمن غريب لاعب الراقي في الدقيقة الـ35، لكن الهويش قرر عدم طرده.

وقال الإعلامي علي العنزي عبر حسابه في “تويتر” : من يحمي لاعبينا من كويلار.

وقال الإعلامي محمد النمري: “لم يُطرد كويلار، هذا هو المعني الحقيقي للحصانة، وكانوا يزعلون من بيتروس”.

بجانب أن النقد وُجه إلى الهويش لتراجعه عن احتساب ركلة جزاء لـ الراقي بعد ذهابه لتقنية الفيديو.