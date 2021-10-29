وجه سلمان المالك رئيس مجلس إدارة نادي الحزم نقدًا قويًا لـ عبدالله الشهري حكم مواجهة الاتحاد وحزم الصمود التي أُقيمت مساء أمس الخميس بالجولة العاشرة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

رد فعل رئيس الحزم

وقال المالك عبر حسابه في “تويتر” : “3 إنذارات شفهية لـ ظهير الاتحاد الأيسر، والرابع يحصل على إنذار ولاعبو حزم الصمود الإنذار جاهز لهم”.

وأضاف: ” إعاقة واضحة داخل منطقة الجزاء ضد أحد لاعبي حزم الصمود بعد الركنية آخر المباراة، لم ينظر لها الحكم، ضربة جزاء غريبة تُمنح لـ الاتحاد، وهذا ما خشيت منه، عامة مبروك للاتحاد وهارد لك لـ الحزم”.

مم خشي رئيس حزم الصمود ؟

يذكر أن المالك كان اندهش من زيارة السويسري مانويل نافارو رئيس لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم قبل مباراة الاتحاد وحزم الصمود، حيث أعرب عن تمنياته بألا تشكل هذه الزيارة ضغطًا على حكام مباراة أمس بين الفريقين.