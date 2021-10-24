وصل إلى الرياض اليوم دولة رئيس المجلس الرئاسي الليبي السيد محمد المنفي والوفد المرافق له للمشاركة في قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر.

وكان في استقباله في مطار الملك خالد الدولي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بالنيابة , وصاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عيّاف أمين المنطقة, ومدير شرطة المنطقة اللواء فهد بن زيد المطيري، والقائم بأعمال سفارة ليبيا لدى المملكة خيري عز الدين العالم , ومندوب عن المراسم الملكية.

رئيس حكومة المغرب:

كذلك وصل إلى الرياض اليوم دولة رئيس الحكومة المغربية السيد عزيز أخنوش والوفد المرافق له للمشاركة في قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر.

وكان في استقباله في مطار الملك خالد الدولي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بالنيابة, وصاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عيّاف أمين المنطقة, ومدير شرطة المنطقة اللواء فهد بن زيد المطيري، وسفير المملكة المغربية لدى المملكة الدكتور مصطفى المنصوري, ومندوب عن المراسم الملكية.