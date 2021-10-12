كشف رئيس الجمعية السعودية للسلامة المرورية عبدالحميد المعجل، عن بعض الأسباب التي تؤدي لوقوع حوادث الشاحنات في المملكة، وهل سائق الشاحنة يكون مداناً في كل مرة أم أحياناً قد يكون ضحية؟!

فيديو | رئيس الجمعية السعودي للسلامة المرورية: سائق الشاحنة يعمل من 14 إلى 16 ساعة في اليوم دون راحة#نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/AkFVA18E9O — الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) October 11, 2021

الضبط المروري

وقال المعجل، وفقا لـ”الإخبارية”، إن الحـوادث غالباً ما تعالج عن طريق الضبط المروري لكن لكون المملكة منطقة واسعة وطرقها كبيرة، فإنها تعاني من حـوادث الشاحنات كغيرها من الدول مثل أمريكا وكندا.

وأضاف أن هناك قوانين موجودة للحد من حـوادث الشاحنات لكن هناك إشكاليات في تطبيقها كونها تحتاج لكادر مروري كبير، إضافة إلى أن 60 % من شاحنات النقل البري ملك خاص ولا تتبع شركات أو مؤسسات.

توفير وسائل السلامة

وأوضح أن تلك الإشكاليات تصعب من تطبيق الأنظمة والتأكد من التزام الشاحنات بتوفير وسائل السلامة وعمل فحص لها لمعرفة عدد ساعات التشغيل على مدار اليوم أو الأسبوع.

وأشار إلى أن هناك إحصائية تشير إلى أن سائق الشاحنة يعمل من 3 إلى 4 أيام متواصلة، وما بين 14 إلى 16 ساعة في اليوم بشكل متواصل، وأن أقل مسافة يقطعها تكون 5 ساعات متواصلة دون أي استراحة.